Талибы убили пилота афганских ВВС и сами сообщили об этом

Пилот афганских ВВС был убит в субботу в пригороде Кабула в результате атаки боевиков движения Талибан.

Пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид лично заявил о том, что автомобиль военного подорвали.

— Пилот вертолета Хамидулла Азими был убит в районе Базар Кала Чар Сук уезда Чахар Асяб в Кабуле сегодня утром. Он погиб в результате взрыва, а его автомобиль был уничтожен, — говорится в сообщении представителя талибов.

Летчик был взорван в своей машине, куда подложили самодельное взрывное устройство.

Талибы в последнее время объявили охоту на пилотов, потому что обвиняют их в многочисленных жертвах в своих рядах. По имеющимся данным, это уже пятый летчик афганских ВВС, которого уничтожили боевики за последние несколько недель.

Накануне штаб ООН в Афганистане потерпел артиллерийский обстрел. В результате атаки сотрудники ООН не пострадали, однако местный полицейский получил ранение несовместимое с жизнью.

Пострадали также еще несколько правоохранителей. Трагедия произошлав Герате — одном из крупнейших городов Афганистана, который расположен на северо-западе.