Штаб Организации Объединенных Наций в Афганистане потерпел артиллерийский обстрел. В результате атаки сотрудники ООН не пострадали, однако местный полицейский получил ранение несовместимое с жизнью.

Пострадали также еще несколько правоохранителей. Трагедия произошла в Герате — одном из крупнейших городов Афганистана, который расположен на северо-западе.

Объект ООН подвергся обстрелу из гранатометов и стрелкового оружия во время противостояния между талибами и правительственными силами. Сейчас организация прилагает усилия, чтобы воссоздать точный ход событий.

— Эта атака против Организации Объединенных Наций вызывает сожаление, и мы очень сильно ее осуждаем. Наши первые мысли касаются семьи убитого офицера, и мы желаем скорейшего выздоровления раненым, — сказала Дебора Лайонс, специальный представитель генерального секретаря ООН по Афганистану.

Руководители миссии ООН в Афганистане заявили, что виновных в обстреле нужно найти и привлечь к ответственности.

Нападения на гражданский персонал и структуры ООН запрещены международным правом и могут рассматриваться как военные преступления.

Организация Объединенных Наций в Афганистане является гражданской организацией, которая работает для установления мира, защиты прав всех афганцев и оказания гуманитарной помощи.

Обстрел гражданских в Афганистане стал не первым в этом месяце. Недавно талибы обстреляли там жилой дом, в результате чего погибла семья — пять человек вместе с детьми.

Еще раньше в Афганистане застрелили индийского журналиста Даниша Сиддикуи, который освещал боевые действия для издания Reuters.

Источник: ООН