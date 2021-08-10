В Нидерландах к слушаниям по делу рейса MH17 привлекли нового прокурора

К делу о катастрофе самолета рейса MH17 привлекли нового прокурора. Им стала Биргит ван Россель, которая уже в сентябре будет участвовать в заседаниях суда в Нидерландах по этому делу.

— Прокурор Биргит ван Россель присоединилась к команде прокуроров. Ван Россель давно работает в прокуратуре, а сейчас работает с командой, привлеченной к процессу по делу MH17. Она также периодически будет появляться на слушаниях в судебном комплексе Схипхол, — отмечают в прокуратуре.

Ван Россель заменит прокурора, который будет привлечен к другим судебным процессам.

Прокурор Варда Фердинандус будет заниматься делом Специального суда по Косово, где возглавит департамент расследований. В то же время этот прокурор и в дальнейшем будет вовлечен в процесс по делу о катастрофе самолета MH17.

Следующее судебное заседание по делу о сбитом самолете рейса MH17 состоится 6 сентября в Нидерландах.

В марте 2020 года Окружной суд начал рассмотрение дела о крушении самолета рейса МН17.

Пассажирский Boeing-777 Малайзийских авиалиний, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит на временно оккупированной территории Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет сбили с зенитно-ракетного комплекса Бук, который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

Международная следственная группа обнародовала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и введению в действие ЗРК Бук. Это бывший офицер ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков), полковник ГРУ Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Дубинский, подполковник ГРУ Олег Пулатов (все — граждане РФ), гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне “ДНР”.

Источник: Openbaar Ministerie