Седьмая годовщина катастрофы MH17: как движется расследование

В субботу, 17 июля, седьмая годовщина авиакатастрофы рейса МН17, который сбили в небе над оккупированной частью Донецкой области летом 2014 года. Пассажирский самолет Малайзийских авиалиний выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Тогда погибли 298 человек — все пассажиры и члены экипажа.

Террористы в течение двух дней не допускали к месту аварии никого. 19 июля 2014 доступ дали только представителям СММ ОБСЕ, которые сообщили об отсутствии части обломков Boeing 777. Представители Австралии и Нидерландов на место катастрофы смогли попасть только 31 июля.

В Нидерландах в этот день чтят память погибших церемонией возложения цветов и минутой молчания. После этого родные зачитают имена погибших возле мемориального комплекса рядом с аэропортом Схипхол. Они надеются, что однажды услышат в суде справедливый приговор и имена всех виновных в смерти их близких.

О том, как придвинулось дело МН17, и какие появились доказательства причастности России к одной из крупнейших авиакатастроф последнего времени — читайте в материале Фактов ICTV.

Слушания по делу

Суд по делу MH17 возобновил заседания в середине апреля 2021 года. В июне начались слушания по существу. В частности, в деле завершилось обнародование всех доказательств. Были опубликованы разговоры боевиков. В них упоминается российская установка Бук, которая, как утверждает следствие, сбила пассажирский авиалайнер.

Суд в ходе слушаний также обсуждал представленные прокуратурой Нидерландов доказательства — фото- и видеоматериалы, перехваченные телефонные разговоры и показания свидетелей.

В апреле нидерландские журналисты на телеканале NOS опубликовали расследование по делу MH17. В нем утверждалось, что у подозреваемых в причастности к катастрофе был контакт с властями в Москве на высшем уровне.

Журналисты получили в распоряжение тысячи телефонных разговоров боевиков, в которых упоминается главарь разведки так называемой ДНР Сергей Дубинский (Хмурый).

Разговоры датируются июлем и августом 2014 года, то есть до и после катастрофы MH17. Среди прочего, из разговоров стало известно, что в течение нескольких часов боевики не знали, что сбили Буком пассажирский самолет.

Как полагают прокуроры дела, это не имеет никакого значения для обвинения — боевики должны понести всю ответственность за сбивание самолета.

Кроме того, из записей следует, что влияние России на боевиков существенно возросло с начала июля 2014 года — Кремль на тот момент был полностью вовлечен в военно-стратегические решения на Донбассе. Также Москва самостоятельно назначала политическое руководство так называемой ДНР.

Иск Нидерландов против России

В начале мая правительство Нидерландов подало в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России за ее роль в крушении рейса MH17.

— Подавая эту жалобу государства, правительство передает всю имеющуюся и соответствующую информацию о сбитом рейсе MH17 в ЕСПЧ. Содержание государственной жалобы одновременно передается в ЕСПЧ в рамках вмешательства Нидерландов в процедуру подачи индивидуальных жалоб ближайшими родственниками против России, — говорилось в документе.

Суд завершил предварительное производство

В конце мая этого года судьи и адвокаты исследовали реконструкцию и собранные на месте катастрофы обломки самолета. Таким образом нидерландский суд завершил предварительное производство по делу MH17.

По словам председательствующего судьи Хендрика Стинхейса, это было нужно для того, чтобы суд имел возможность провести наблюдения. Он отметил, что на более позднем этапе они “могут быть использованы в качестве обвинительных или оправдательных доказательств”.

В июне все первые подозреваемые в уничтожении самолета не явились на заседание суда в Гааге. Среди них — российский террорист Игорь Гиркин, российский генерал Сергей Дубинский и экс-командир разведки “ДНР” Леонид Харченко.

Фото: слева направо: Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко

Суд заявил, что они были осведомлены об этих слушаниях. Дела против них продолжат слушать в заочном порядке.

Отказ США передавать спутниковые снимки

Также в июне США окончательно отказались передать спутниковые снимки ракеты Бук. В 2014 году тогдашний госсекретарь США Джон Керри заявлял, что американские спутники обнаружили место запуска, траекторию ракеты и попадание в самолет.

Родственники и суд просили Вашингтон раскрыть информацию или предоставить доступ к спутниковым снимкам следственному судье, но США отказались обеспечивать дальнейшее сотрудничество из соображений “защиты источников разведки”.

В то же время журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев сообщил в одном из интервью, что нет другого объяснения, кроме факта того, что Россия предоставила боевикам вооружение, которым сбили самолет.

— Мы видели так много взаимоподтверждающих доказательств, что в целом не существует другого объяснения — кроме факта того, что Россия предоставила оружие, с помощью которого был сбит самолет и убиты 298 человек, — сказал Грозев.

Он добавил, что в Bellingcat нашли больше доказательств, чем было предоставлено в суде. Журналисты-расследователи изучили каждый доступный фрагмент спутниковых фото, телекоммуникационных данных, публикаций в соцсетях, размещенных российскими солдатами, в том числе из зенитно-ракетной бригады, которая могла транспортировать ЗРК Бук.

Показания свидетелей

На суде 8 июня впервые озвучили показания свидетелей запуска ракеты из установки Бук. Восемь из них заявили следствию, что видели или слышали запуск ракеты.

Также на суде показали фото обломков ракеты Бук, которая могла сбить рейс MH17. Предполагается, что эту ракету привезли на оккупированный Донбасс войска РФ.

— На суде по MH17 в настоящее время демонстрируют части ракеты Бук, найденные на обломках самолета… Судья описывает все доказательства, свидетельствующие о том, что найденные обломки соответствуют ракете Бук 9М38М1, которую привез (из России, — Ред.) конвой 53-й бригады, — сообщил тогда основатель Bellingcat Эллиот Хиггинс.

Při soudním řízení v Nizozemsku kvůli sestřelení letu MH17 v létě 2014 byly předloženy důkazy, které jasně prokazují sestřelení letounu raketou Buk z mobilního odpalovacího zařízení z prostoru kontrolovaného proruskými separatisty

Fragmenty střely nalezené v troskách pic.twitter.com/AJpcnwqjUM — Strategické Myšlení (@StrategickeM) June 8, 2021

Четыре обломка ракеты нашел свидетель в деле о катастрофе самолета. Судья сказал, что после исследования обломков эксперты пришли к выводу, что самолет сбили именно ракетой 9М38М1 из ЗРК Бук.

Манипуляции России отклонены

9 июня Совместная следственная группа (ССГ), проводившая расследование катастрофы, отклонила показания двух свидетелей о пуске ракеты из Амвросиевки, которая на тот момент была под контролем украинской армии.

Как сообщила судья Хелейн Керстенс-Фокенс, показания давали двое жителей Снежного, которые сейчас живут в России.

— В досье говорится о показаниях двух свидетелей в сентябре 2014 года, которые были переданы Россией Совместной следственной группе (ССГ). Это украинские беженцы из Снежного, которые сейчас живут в России. Оба дали одинаковые показания, — отметила судья в ходе слушаний.

Свидетели утверждали, что 7 июля видели запуск ракеты со стороны Амвросиевки. ССГ отклонила эти показания из-за дальности зоны от точки, где упал самолет, поскольку максимальный радиус полета ракеты Бук составляет 36 км.

Судебный процесс продлится долго

В июне Окружной суд Гааги по делу о катастрофе MH17 приостановил слушания до 6 сентября. Об этом объявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.

Напомним, на сегодняшний день так и не были обнаружены останки двух из 298 жертв катастрофы MH17. Все остальные жертвы установлены.

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что в финале дела о катастрофе рейса МН17 на Донбассе к ответственности привлекут высшее военно-политическое руководство России. И на это уйдут годы, поэтому нужно набраться терпения.