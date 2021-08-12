Талибы захватили третий по величине город Афганистана

В четверг, 12 августа, радикальная исламистская организация Талибан захватила третий по величине афганский город – Герат.

Таким образом, представители указанного движения уже взяли под свой контроль 11 из 34 городов.

Очевидцы сообщают с места событий, что звучат беспорядочные выстрели возле одного из правительственных зданий города.

Правительство Афганистана и силы безопасности страны пока что не подтвердили информацию о захвате города.

Днем исламистская организация также захватила Кандагар, все районы Газни и Калайи-Нау.

На фоне последовательного продвижения боевиков Министерство обороны США решило отправить свои войска в международный аэропорт имени Хамида Карзая в Кабуле. Военные должны помочь в эвакуации представителей посольства.

Напомним, за несколько дней до захвата Герата боевики убили под Кабулом пилота ВВС Афганистана.

Представитель Талибана сообщал, что был подорван бронеавтомобиль правительственных сил.

Талибы каждый день сообщают о захвате крупнейших городов. Более того, они охотятся на пилотов и афганских военных.

Последовательный захват территории происходит после вывода войск США и сил НАТО из Афганистана.