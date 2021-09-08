Женщинам в Афганистане запретили заниматься спортом

Радикальная группировка Талибан запретила женщинам заниматься спортом, включая спортсменок из национальных сборных Афганистана.

Как заявил заместитель председателя комиссии Талибана по культуре Ахмадулла Васик, ислам и Исламский Эмират не позволяют женщинам играть в крикет или заниматься любым видом спорта, где видно их лица и фигуры.

— Женщинам нельзя будет играть в крикет, потому что женщинам не обязательно играть в крикет. В крикете они могут столкнуться с ситуацией, в которой их лица и тела не будут закрыты. Ислам не позволяет женщинам показываться в таком виде. В эру масс-медиа будут появляться фото и видео, и люди будут на них смотреть, — заявил Васик.

Он также отметил, что ислам разрешает женщинам выходить на улицу только по необходимости, а спорт не является необходимостью.

Западные СМИ отмечают, что такая позиция талибов ставит под угрозу возможность проведения даже матча мужской сборной Афганистана по крикету против сборной Австралии, на который Васик дал разрешение в начале месяца. Согласно правилам, установленным Международным советом крикета (ICC), все 12 членов организации должны иметь как женскую, так и мужскую команду, если они хотят проводить подобные встречи.

Васик сообщил, что Талибан не пойдет на компромиссы в этом вопросе и не предаст исламские ценности, даже если это приведет к проблемам с организацией матчей.

Министр спорта Австралии Ричард Колбек назвал решение Талибана тревожным и призвал ICC принять меры.

— Запрет женщинам заниматься спортом на любом уровне неприемлем, — заявил Колбек.

Отметим, что крикет является самым популярным видом спорта в Афганистане. В ноябре 2020 года 25 спортсменок подписали контракты с Советом Афганистана по крикету, однако после взятия Кабула талибами в августе большая часть игроков покинула страну.

По информации BBC, Талибан выслеживает спортсменок и угрожает им, чтобы они прекратили играть.