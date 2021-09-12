Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Мировые новости
Дмитро Кудрявцев |

Иран договорился с МАГАТЭ о возобновлении сотрудничества

Иран договорился с МАГАТЭ о возобновлении сотрудничества

Исламская Республика Иран договорилась с Международным агентством по атомной энергии о возобновлении сотрудничества.

Об этом идет речь в совместном заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и руководителя Организации по атомной энергии Ирана Мохаммада Эслами, которые провели встречу в Тегеране.

Стороны договорились поддерживать взаимодействие и возобновить проведение встреч на соответствующих уровнях.

Инспекторы МАГАТЭ смогут возобновить наблюдение за ядерными объектами Ирана и обслуживать камеры видеонаблюдения, записи которых будут храниться под общим контролем МАГАТЭ и Ирана.

Само достигнутое Соглашение касается ограничений, ранее наложенных Тегераном на возможности сотрудников агентства наблюдать за ядерными объектами.

Читайте
МАГАТЭ требует немедленного доступа на иранскую базу Парчин

Источник: Deutsche Welle

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка