Иран договорился с МАГАТЭ о возобновлении сотрудничества

Исламская Республика Иран договорилась с Международным агентством по атомной энергии о возобновлении сотрудничества.

Об этом идет речь в совместном заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и руководителя Организации по атомной энергии Ирана Мохаммада Эслами, которые провели встречу в Тегеране.

Стороны договорились поддерживать взаимодействие и возобновить проведение встреч на соответствующих уровнях.

Инспекторы МАГАТЭ смогут возобновить наблюдение за ядерными объектами Ирана и обслуживать камеры видеонаблюдения, записи которых будут храниться под общим контролем МАГАТЭ и Ирана.

Само достигнутое Соглашение касается ограничений, ранее наложенных Тегераном на возможности сотрудников агентства наблюдать за ядерными объектами.