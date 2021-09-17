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Дмитро Кудрявцев |

Талибы расформировали в Афганистане министерство по правам женщин

Талибан В Кабуле

Террористическая организация Талибан, захватившая власть в Афганистане, расформировала министерство по правам женщин.

Теперь в стране будет действовать так называемая полиция нравов, которая получит наименование министерство исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного.

По словам женщин, которые работали в афганском ведомстве, они пытались выйти на работу в течение нескольких недель, однако их разворачивали домой.

Утром, 17 сентября, перед их лицами окончательно закрыли двери. Талибы сняли старую вывеску и повесили баннер с новым наименованием государственного органа.

Расформированное министерство занималось вопросами предоставления женщинам равных прав с мужчинами. Речь идет о медицине, образовании и государственных вопросах.

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Новое ведомство получит название министерство исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного.

Министерство по делам женщин было создано в Афганистане еще в 2001 году, сразу после уничтожении группировки талибов в Кабуле и потери ими контроля над большей частью территории страны.

Ведомство занималось вопросами предоставления женщинам равных с мужчинами прав в афганском обществе, в частности на образование, медицину, а также на участие в решении государственных вопросов.

Фото: Getty Images

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