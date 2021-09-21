Мир на грани катастрофы: Гуттериш о глобальном потеплении

Мир находится на грани катастрофы из-за резкого повышения среднегодовой температуры по всему земному шару.

Такое мнение в понедельник, 20 сентября, выразил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш на конференции Организации Объединенных Наций по вопросам климата.

По его словам, государства не справляются с обязательствами, которые они на себя взяли и из-за этого не могут достичь поставленных в ООН климатических целей.

— Наука говорит нам, что любое потепление выше 1,5 градусов – катастрофа, при этом на сегодняшний день наблюдается повышение температуры уже на 2,7 градуса по Цельсию. Ранее главы государств согласились, что рост температуры на 1,5 градуса в год – должен быть пределом. По-моему, нам предстоит еще очень долгий путь, — сказал Гуттериш.

Он также отметил, что выбросы парниковых газов нужно уже до 2030 года сократить наполовину, чтобы к 2050 году, как было ранее запланировано, достичь углеродной нейтральности.

Генсек ООН подчеркнул, что все страны должны постепенно отказаться от использования угольных электростанций, которые существенно загрязняют атмосферу.

При этом Гуттериш добавил, что до 80% выбросов CO2 приходятся на страны G-20.

Напомним, в августе генеральный секретарь ООН назвал неоспоримыми доказательства необратимых климатических изменений из-за загрязнения экологии.

По его словам, Выбросы парниковых газов душат нашу планету и представляют опасность для миллиардов людей.

Гуттериш добавил, что согласно исследованиям, многие мировые изменения климата происходят впервые за сотни тысяч лет.