Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) ООН в понедельник, 9 августа, опубликовала доклад, в котором предупредила о необратимых климатических изменений.

Об этом Генсек ООН заявил на своей странице в Twitter, комментируя отчет об изменениях климата.

— Выбросы парниковых газов душат нашу планету и представляют опасность для миллиардов людей. Глобальное потепление влияет на каждый регион на Земле, многие изменения становятся необратимыми. Мы должны действовать решительно, чтобы предотвратить климатическую катастрофу, — написал Гуттериш в Twitter.

Согласно отчету, многие мировые изменения климата беспрецедентны за сотни тысяч лет, а многие из тех, что уже начались (подъем уровня моря), будут необратимыми течение сотен тысяч лет.

Гуттериш отметил, если срочно не сократить выбросы в атмосферу парниковых газов, то ограничить в ближайшие десятилетия повышение среднемировой температуры будет невозможно.

В 2018 году МГЭИК опубликовала доклад Глобальное потепление на 1,5 градусов, в котором отмечала, что планета уже страдает от глобального потепления на один градус, поэтому необходимо остановить этот процесс.

Эксперты заявили, что изменение климата затрагивает все регионы мира, и в ближайшие десятилетия во всех регионах оно станет еще более заметным. При повышении среднемировой температуры на 1,5 градуса увеличится количество волн аномальной жары, теплое время года станет более продолжительным, а холодное — короче. При глобальном потеплении на два градуса жара станет серьезной угрозой для здоровья людей и сельского хозяйства.

Изменение климата приведет не только к повышению среднемировой температуры, но и к изменению других погодных параметров, что может привести к увеличению количества наводнений, таяния ледников, изменения морских экосистем.

Причина глобального потепления — в деятельности человека.

Эксперты считают, что в случае быстрого и значительного сокращения выбросов углекислого газа и других парниковых газов в атмосферу способно сделать изменения климата не такими сильными.

Доклад МГЭИК является частью Шестого оценочного доклада, обобщающий доклад по которому будет опубликовано в 2022 году.

Обобщающие доклады МГЭИК публикуются раз в 6-7 лет. МГЭИК также публикует специальные доклады по более конкретным вопросам между обобщающими докладами.

Источник: Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш