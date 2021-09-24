Разрыв между главными конкурентами на парламентских выборах в Германии — консервативным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократической партией Германии (СДПГ) сократился до 1%.

Согласно опросам издания Frankfurter Allgemeine Zeitung, партию СДПГ во главе с кандидатом в канцлеры — Олафом Шольцом — сейчас поддерживают 26% избирателей. По сравнению с результатами опроса прошлой неделе политсила потеряла 1%.

В то же время блок ХДС/ХСС во главе с Армином Лашетом имеет 25% поддержки среди избирателей. По сравнению с предыдущим опросом, рейтинг партии остается неизменным.

Также стабильно держится на третьем месте партия Зеленых и их кандидат на пост канцлера Анналена Бербок. Однако рейтинг партии вырос на 0,5 пункта до 16%.

В то же время за Свободную демократическую партию готовы проголосовать 10,5% избирателей.

Рейтинг правопопулистской Альтернативы для Германии составляет 10%, Левой партии — 5%. Остальные партии набирает 7,5% поддержки.

Уже через два дня, 26 сентября, в Германии состоятся долгожданный парламентские выборы. Ангела Меркель готовится оставить пост канцлера после 16 лет возглавление страны.

7 сентября Меркель последний раз выступила с речью во время заседания Бундестага накануне выборов. Тогда она предостерегла о возможном союза СДПГ и Зеленых с Левой партией.

Также она заявила, что именно правительство ХДС/ХСС обеспечит стабильность и надежность в ФРГ. А Армин Лашет на умеренных и центристских позициях поведет в будущее.

В Украине же большую поддержку имеет Лашет — однопартиец Меркель. Ведь традиционно считается, что социалисты, за интересы которых в ФРГ выступает Шольц, поддерживают тесные отношения с Россией.

Однако публично и Лашет, и Шольц осуждают незаконную аннексию Крыма и поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

В то же время оба кандидата выступали за завершение строительства российского газопровода Северный поток-2 в обход Украины и против американских санкций в отношении СП-2.

Кроме того, оба кандидата считают, что вопрос вступления Украины в НАТО не стоит сейчас на повестке дня, а к вопросу членства нашего государства в ЕС относятся, как к достаточно отдаленной.

В Украине же опасным сценарием считают приход к власти левой коалиции. В то же время наиболее удачным сценарием — коалицию между ХДС/ХСС и Зелеными.

Источник: Frankfurter Allgemeine Zeitung