Меркель востаннє виступила перед Бундестагом на посаді канцлера

У вівторок, 7 вересня, канцлер Німеччини Ангела Меркель востаннє виступила з промовою під час засідання Бундестагу напередодні парламентських виборів.

Канцлер говорила про запобігання змінам клімату, розвиток зеленої енергетики та боротьбу із тероризмом і кібератаками.

Між тим Меркель назвала майбутні парламентські вибори у Німеччині вибором напрямку розвитку країни. Також вона агітувала за свого однопартійця Арміна Лашета.

Окрім того, німецький канцлер застерегла щодо можливого союзу Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) та Зелених із Лівою партією.

– Не все одно, хто керує цією країною, – зауважила вона.

За її словами, це будуть особливі вибори, адже від них залежатиме подальший напрямок розвитку Німеччини.

Як пояснила Меркель, громадяни мають два варіанти на виборах:

уряд СДПН та Зелених, який приймає підтримку Лівої партії або ж не виключає її;

уряд Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) на чолі з Арміном Лашетом, який на помірних і центристських позиціях поведе у майбутнє.

На думку Меркель, саме уряд ХДС/ХСС забезпечить стабільність та надійність у ФРН.

Вибори у Німеччині відбудуться 26 вересня 2021 року. Ангела Меркель готується залишити посаду канцлера після 16 років очолювання країни.

Тривалий час лідером електоральних симпатій був блок партії Меркель, однак останнім часом більшу підтримку, згідно із даними опитувань, отримала Соціал-демократична партія.

Кандидат у канцлери від цієї політсили, чинний міністр фінансів Олаф Шольц – один з суперників Арміна Лашета на виборах. Згідно з опитуванням, наразі він лідерує у виборчих перегонах.