В воскресенье, 26 сентября, в Германии проходят выборы в Бундестаг, которые определят не только то, как партии распределят места в парламенте, но и то, кто станет новым канцлером страны.

Ангела Меркель, которая занимала должность главы федерального правительства в течение 16 лет, на этот раз не выдвигала свою кандидатуру.

В данный момент ключевых кандидатов на замену трое:

• Армин Лашет из партии Меркель ХДС/ХСС (коалиционного объединения Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза);

• действующий министр финансов Германии Олаф Шольц, представляющий Социал-демократическую партию (СДПГ);

• Анналена Бербок от Партии зеленых.

Факты ICTV пообщались с политологами по поводу того, чего ожидать Украине от выборов в немецкий парламент.

По мнению экспертов, партия Меркель может предложить избирателям все ту же умеренную и прогнозируемую политику, к которой они привыкли. Однако слабой стороной ХДС/ХСС сейчас является отсутствие желания к переменам.

По мнению политолога, руководителя украинского офиса фонда Белля (в 2015-2021 гг.) Сергея Сумленного, длительное пребывание Ангелы Меркель у власти в условиях существования так называемой большой коалиции (ХДС/ХСС и СДПГ) в какой-то степени поломало систему Германии. Эта коалиция трижды существовала в истории немецкого парламента.

– Наибольший вред, который Ангела Меркель нанесла этой стране, — она показала, что за кого вы бы не голосовали, вы получаете меня как канцлера. И это раздражает людей. То, что Меркель выбрала большую коалицию трижды, чтобы управлять страной, — это неестественно. И это в принципе абсолютно поломало систему Германии… Это тоже признак того, что Христианско-демократическая партия устала и она не знает, готова ли вести за собой не только Германию, но и Европу в какую будущую визию, — отметил Сумленный.

Он обратил внимание на тот факт, что конкурент Армина Лашета – Олаф Шольц из Социал-демократической партии в течение последних месяцев усилил свою политсилу. Так, согласно последним социологическим опросам, СДПГ может опередить ХДС/ХСС на нынешних парламентских выборах.

Сергей Сумленный подчеркнул, что наихудшим вариантом для Украины будет ситуация, если Шольц станет новым канцлером Германии (ведь социал-демократы считаются более ориентированными на Москву).

– Я думаю, что канцлер Шольц будет для Украины одним из худших вариантов. Не только потому, что Шольц пророссийский. Но и потому, что руководство СДПГ настроено на дружеские отношения с Кремлем и не готово идти на любую конфронтацию, — пояснил Сумленный.

Политолог считает, что на посту канцлера Шольц будет готов отдать Восточную Европу под “управление” России.

Что касается Партии зеленых, Сумленный отметил, что немцы увидели в этой политсиле будущее, шанс на изменения в развитии страны. Граждане страны, которые стремятся к изменениям, хотят выбрать кого-то, кто не находился у власти последние 16 лет.

Впервые представительница “зеленых” стала реальной претенденткой на должность канцлера. После выдвижения Анналены Бербок кандидатом поддержка партии беспрецедентно росла. Однако все затмили несколько скандалов. Во время избирательной кампании выяснилось, что Бербок с большим опозданием сообщила Бундестагу о доходах на стороне, а в ее книге нашли плагиат.

– Я думаю, что для Украины участие “зеленых” в федеральном правительстве Германии – это будет однозначно хорошая новость. Вопрос в том, насколько “зеленые” будут влиятельной партией, — заявил политолог.

Сумленный добавил, что представитель ХДС/ХСС Армин Лашет в случае, если станет канцлером, продолжит политику Ангелы Меркель, однако может с большим уважением относиться к интересам России.

В то же время социал-демократы будут готовы пошагово отменять введенные против РФ санкции.

Научный сотрудник Института европейской политики Людмила Мельник также выразила мнение, что в Германии очень много людей разочарованы политикой так называемой большой коалиции (ХДС/ХСС и СДПГ). Так, в настоящее время более 60% граждан страны хотят перемен. Они, в частности, надеются на то, что при новой власти исчезнет бюрократизация.

– Очень многие разочарованы политикой большой коалиции. Сейчас более 60% хотят перемен. Есть большие надежды, что новая власть улучшит услуги и исчезнет эта бюрократизация, которая очень портит и задерживает многие процессы в Германии, — пояснила Мельник.

По ее словам, дилеммой этих выборов является то, что практически все кандидаты озвучивают одни и те же утверждения.

– На самом деле дилемма этих выборов заключается в том, что практически все кандидаты говорят почти об одном и том же и очень абстрактные вещи. Что меня лично удивило – внешняя политика почти не является частью дебатов. Это прослеживалось и во время избирательной кампании, и во время дебатов между кандидатами, — отметила Людмила Мельник.

Она подчеркнула, что Украине не следует ожидать чего-то принципиально нового от результатов выборов в Германии. Мельник уточнила, что нашей стране следует развивать долгосрочные отношения и институциональные связи с ФРГ, которые на самом деле усилились с 2014 года.

– Социал-демократы всегда были за диалог с Россией. Я не вижу, что это будет что-то новое: этот диалог с Россией, он был всегда. Это как такая историческая особенность, — рассказала Мельник.

Эксперт положительно оценила ситуацию, если Анналена Бербок от Партии зеленых после формирования нового правительства возглавит министерство иностранных дел Германии. Как отметила Мельник, это будет большим плюсом для Украины.

В то же время многое будет зависеть от того, какие партии сформируют коалицию после выборов. Например, успех и количество мест в парламенте для Партии зеленых в определенной степени зависит от того, придет ли на участки молодежь.

– Конечно, “зеленые” против Северного потока-2. Но удастся ли им в коалиции с другими партиями отстоять свое мнение – я здесь очень сомневаюсь, — заявила Мельник.

Она добавила, что Украине следует сотрудничать со всеми партиями и не концентрироваться только на так называемых друзьях.

Избирательные участки открылись в 8:00 утра, а закроются в 18:00. После этого ожидаются первые результаты экзит-полов. Проголосовать на выборах смогут около 60,4 млн немецких граждан (примерно 2,8 млн сделают это впервые).

После выборов вновь избранные депутаты Бундестага выберут канцлера, который сформирует следующее правительство Германии. Соответствующая сессия должна состояться не позднее чем через 30 дней после выборов (то есть не позже 26 октября).

Пока Бундестаг не изберет нового канцлера, Ангела Меркель останется на посту как исполняющая обязанности главы правительства.

Фото: Associated Press