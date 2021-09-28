Северная Корея во вторник, 28 сентября, запустила по крайней мере один неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Об этом информирует Объединенный комитет начальников штабов КНДР (JCS).

По данным JCS, снаряд выпустили в Японское море с внутреннего района страны на восток около 00.40 по киевском времени.

Пока неизвестно, было ли это баллистической ракетой, сколько всего снарядов выпущено, где состоялся запуск и насколько далеко.

Разведывательные органы КНДР и США сейчас анализируют запуск для получения всех подробностей.

Если будет подтверждено, что это баллистическая ракета, то это станет третьим таким пуском в 2021 году, и шестым испытанием оружия.

Отметим, что Северной Корее запрещена любая деятельность с баллистическими ракетами в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

Однако Пхеньян заявлял, что она направлена ​​якобы на усиление самообороны от угроз со стороны Южной Кореи и США.

15 сентября КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Они были выпущены из центральных регионов Корейской народной демократической республики.

Накануне, 13 сентября, КНДР провела испытания своих новых крылатых баллистических ракет большой дальности.

Государственные информационные агентства Северной Кореи отмечают, что эти ракеты являются стратегическим оружием, которые имеют крайне важное значение.

Источник: Yonhap News Agency