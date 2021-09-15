КНДР запустила дві балістичні ракети у бік Японського моря

КНДР у середу, 15 вересня, запустила дві балістичні ракети у бік японського моря.

Про це свідчать дані Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї.

Зазначається, що ракети були випущені із центральних регіонів Корейської народної демократичної республіки.

Наразі ситуацію аналізують південнокорейські спецслужби у кооперації з американськими.

– Наші військові підтримують повну боєготовність у тісній співпраці зі США, – зазначають у Об’єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї.

Тип випущених Північною Кореєю ракет наразі не встановлено.

До того ж 13 вересня КНДР повідомила про успішні випробування своїх нових крилатих балістичних ракет великої дальності.

За даними південнокорейських ЗМІ, розробка нового озброєння тривала близько двох років.

Випробування провели на вихідних, під час них були випущені дві ракети, які впали у територіальні води країни.

Державні інформаційні агентства Північної Кореї зазначають, що ці ракети є стратегічною зброєю, яка має вкрай важливе значення.

Відео випробувань корейських ракет дивіться на Фактах ICTV.

Джерело: Yonhap