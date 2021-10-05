3 октября произошла глобальная утечка конфиденциальной информации об офшорах 330 политиков и высокопоставленных чиновников из 90 стран, включая 35 лидеров, получившая название Pandora Papers. В файлах фигурируют послы, мэры и министры, советники президентов, генералы и банкиры.

А еще – более 130 миллиардеров, торговцы оружием, международные преступники и поп-звезды.

Над расследованием работали более 600 журналистов из 117 стран мира – члены Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ). Среди них и журналисты агентства Слідство.Інфо.

Что такое Pandora Papers?

Журналисты проекта за два года обработали 11,9 млн офшорных документов объемом 2,9 ТБ. Они считают, что их расследование о финансовых секретах политиков, миллиардеров и мировой элиты открывает ящик Пандоры, отсюда название – Pandora Papers.

ICIJ поделилась файлами со 150 медиапартнерами, положив начало самому широкому сотрудничеству в истории журналистики.

Документы охватывают пять десятилетий, но большинство — за 1996-2020 годы.

– Они включают информацию про более чем 29 тыс. бенефициарных собственников, конечных владельцев оффшорных активов. Это более чем в два раза превышает количество владельцев, выявленных пять лет назад в ходе расследования Panama Papers, основанного на утечке информации из одной юридической фирмы, – говорится в расследовании.

Утечка Pandora Papers включает 6,4 млн документов, почти 3 млн изображений, больше миллиона электронных писем и почти полмиллиона электронных таблиц.

Как секретные документы попали к журналистам?

Источник утечки не разглашается. Только сообщают, что это данные 14 офшорных фирм-регистраторов, работающих в таких налоговых убежищах, как Британские Виргинские Острова, Кипр, Панама, Белиз, Сингапур, ОАЭ и Швейцария.

Украина — первая по количеству политиков в Pandora Papers

Оказалось, что среди 336 политиков, фигурирующих в расследовании, больше всего украинских – 38.

Это видно на карте Pandora Papers, где отображается скопление политиков со скрытыми доходами по странам.

Сколько денег хранится в офшорах?

Точной цифры нет, но оценки ICIJ колеблются в диапазоне от $5,6 трлн до $32 трлн. А в МВФ говорят, что вследствие выведения средств в офшоры правительства стран мира ежегодно теряют до $600 млрд.

При этом самым популярным местом среди политиков для сокрытия доходов являются Виргинские Острова. С ними связывают более 950 офшорных компаний.

С правовой точки зрения выведение средств в офшоры не является преступлением. Однако использование сложной сети секретных компаний для перемещения денег и активов — идеальный способ скрыть доходы от преступной деятельности.

Расследование Pandora Papers обнародовали накануне члены Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).

Журналисты раскрыли тайные сделки более сотни миллиардеров, десятков мировых лидеров и трех сотен государственных чиновников в разных странах мира.

Среди самых влиятельных и знаменитых — президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, король Иордании Абдалла II и президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: ICIJ