Ящик Пандоры: произошла крупная утечка финансовых секретов влиятельных людей

Одна из крупнейших утечек информации раскрыла тайные сделки более сотни миллиардеров, десятков мировых лидеров и трех сотен государственных чиновников в разных странах мира.

Расследование провел Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) Pandora Papers.

Исследователи нашли более 11 миллионов файлов компаний, нанятых богатыми клиентами для создания офшоров и трастов в таких налоговых убежищах, как Панама, Дубай, Монако, Швейцария и Каймановы острова.

Среди самых влиятельных и знаменитых личностей оказались президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, король Иордании Абдалла II, Владимир Зеленский и многие другие.

В файлах также содержится информация об основных спонсорах Консервативной партии Великобритании, и более 100 миллиардеров, а также знаменитостях, рок-звездах и бизнесменов.

По словам исследователей, многие из них используют подставные компании для хранения предметов роскоши, таких как недвижимость и яхты, а также банковских счетов, предметов искусства и прочего. Некоторые подозреваются в коррупции, отмывании денег и в уходе от налогов.

Как выяснили представители группы, король Иордании Абдалла II создал секретную империю стоимостью в 100 миллионов долларов. Она охватывает Малибу, Вашингтон и Лондон.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его семья в последние годы продали собственности в Великобритании на сумму около 400 миллионов фунтов стерлингов.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш не задекларировал офшорную компанию, на которую были приобретены две виллы на юге Франции.

Также в документах содержится информация о президенте Украины Владимире Зеленском, который в рамках предвыборной кампании обязался очистить коррумпированную экономику своей страны. По словам расследователей, он передал через офшорную компанию 25% акций близкому другу, который сейчас работает главным советником президента. От комментариев глава украинского государства отказался.

Утечка документов произошла из компаний, работающих на Британских Виргинских островах и Кипре, в Панаме, Белизе, Сингапуре, ОАЭ и Швейцарии.