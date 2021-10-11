Личный врач задержанного третьего президента Грузии Михеила Саакашвили Николоз Кипшидше сообщил об ухудшении состояния его здоровья.

По его словам, Саакашвили необходимо перевести в медицинское учреждение, поскольку его состояние серьезно ухудшилось. После задержания политик объявил голодовку в знак протеста против выдвинутых обвинений.

До этого он периодически пил только соки и воду с медом. В настоящее время он отказывается и от этого — политик пьет только воду.

Врач заявил, что у Саакашвили есть редкая болезнь, о которой ранее не было известно. Речь идет о талассемии — наследственном генетическом заболевании крови.

По его словам, при наличии этой болезни не может быть никакого голодания, поскольку это может быть опасно. Кипшидше добавил, что Саакашвили практически ничего не ест уже две недели.

Задержание Саакашвили в Грузии

О задержании Михеила Саакашвили в Грузии стало известно вечером 1 октября. Третьего президента Грузии арестовали в Тбилиси.

Вскоре Министерство внутренних дел Грузии открыло дело против Саакашвили из-за незаконного пересечения государственной границы.

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости вернуть Михеила Саакашвили, поскольку он — гражданин Украины.

Источник: Новости Грузия