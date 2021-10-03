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Факты / Украина / Политика
Юлія Захарченко |

Будем работать над возвращением, потому что он гражданин Украины: Зеленский о задержании Саакашвили

володимир зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что третий президент Грузии Михеила Саакашвили — граждан Украины, поэтому власть будет работать над возвращением политика.

Об этом Зеленский заявил на брифинге по результатам выездного заседания фракции Слуга народа в Трускавце в воскресенье, 3 октября.

— Саакашвили — гражданин Украины. Я постоянно занимаюсь возвратом граждан Украины, мы все будем над этим работать, — заявил украинский президент.

Президент отметил, что не знал о намерении Саакашвили вернуться на родину. По словам Зеленского, он не знает причин такого поступка.

В начале октября стало известно о задержании Саакашвили в Грузии накануне выборов на территории страны. Политик вернулся на родину впервые за почти восемь лет.

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Саакашвили будут предоставлять необходимую поддержку, поскольку он гражданин Украины. По его словам, Украина защищает каждого гражданина нашего государства.

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Фото: Офис президента

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