В течение ближайших недель может состояться встреча на уровне министров в нормандском формате (между представителями Украины, Германии, Франции и России).

Как сообщили в пресс-службе президента Франции, накануне состоялись трехсторонние переговоры Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с лидером РФ Владимиром Путиным.

Переговоры проходили в формате видеоконференции (с президентом Украины) и в телефонном режиме (с лидером РФ).

– Эти трехсторонние переговоры помогли подвести итоги по поводу различных мероприятий, согласованных на саммите в нормандском формате, который состоялся в Париже в 2019 году, — говорится в сообщении Елисейского дворца.

В пресс-службе уточнили, что в ближайшие недели может быть организована встреча министров иностранных дел стран-участниц нормандского формата.

– Стороны согласились с необходимостью работать над полной реализацией своих выводов (достигнутых во время саммита 2019 года, — Ред.) и договорились о будущей организации с этой целью в течение ближайших недель министерской встречи между Францией, Германией, Россией и Украиной, — подчеркивается в сообщении.

Как известно, нормандский формат – это встречи в четырехстороннем формате (Украина, Франция, Германия, Россия), на которых обсуждают вопрос о вооруженной российской агрессии против Украины.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макрона. Стороны обсудили активизацию переговоров для окончания войны на Донбассе и подготовку к саммиту нормандской четверки.

Организация встречи в нормандском формате также была темой переговоров лидеров Франции и Германии с Путиным. Отмечалось, что министры иностранных дел четырех стран будут работать над организацией встречи. В Кремле также допустили возможность проведения саммита лидеров нормандской четверки “в случае целесообразности”.

В августе канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что хочет провести встречу в нормандском формате до того, как покинет пост. В то же время она подчеркивала, что для этого есть определенные препятствия.

Источник: Пресс-служба президента Франции