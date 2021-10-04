Вопросы российского газопровода Северный поток-2 и газового кризиса следует вынести на обсуждение в нормандском формате, поскольку они непосредственно связаны с ситуацией на Донбассе и военной безопасностью Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как известно, нормандский формат – это встречи в четырехстороннем формате (Украина, Франция, Германия, Россия), на которых обсуждают вопрос о вооруженной агрессии РФ против Украины.

По словам Кулебы, пока что переговоры в нормандском формате происходят на уровне советников лидеров государств. В частности, после недавних визитов канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву и Киев состоялось два раунда консультаций (в формате видеоконференций).

– Тема газа на них не обсуждалась, но она непосредственно давит снаружи на участников переговоров. Украина считает, что Северный поток-2 и военная безопасность Украины, ситуация на востоке Украины – это непосредственно связанные вопросы. Поэтому мы выступаем за увязку этих вопросов и их обсуждение, — подчеркнул министр.

Кулеба уточнил, что сейчас осуществляется работа на уровне советников по организации саммита лидеров нормандского формата. Ангела Меркель непосредственно поддерживает эту идею и готова принять участие в саммите еще в статусе канцлера Германии.

Кулеба отметил, что во время Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке главы МИД Германии и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан предложили провести встречу министров иностранных дел нормандского формата. Однако глава МИД России Сергей Лавров прогнозируемо не нашел для этого времени и возможности.

– Поэтому ситуация неопределенная. Если бы мы проводили встречу министров, я обязательно бы воспользовался случаем встречи и поднял тему того, как газовый кризис влияет на ситуацию с безопасностью и в Украине, и в Европе в целом, — заявил глава МИД.

Он напомнил, что газовый кризис, который наблюдается в последнее время в Европе, был создан в ручном режиме. По мнению Кулебы, в Европе все еще рассчитывают, что договорятся с Россией по решению этой ситуации.

– Все понимают источник кризиса, как он был создан. Очевидно, в Европе существует мнение, что будет найдено решение с РФ и вопросы стабилизируется. Потому что даже в самых страшных снах западноевропейский политик или бизнесмен не может себе представить, что Россия все же их “кинет” и заморозит дома, фабрики и заводы, — отметил Кулеба.

На прошлой неделе цена на газ в Европе установила новый рекорд, впервые преодолев отметку в 1000 долларов США за тысячу кубометров.

Рост стоимости газа связывают как с низкими запасами в европейских хранилищах перед зимой (сейчас они находятся на 10-летнем минимуме), так и с перебоями поставок из России и давлением РФ, которая пытается запустить газопровод Северный поток-2.

Недавно евродепутаты призвали расследовать роль российского газового монополиста Газпром в резком росте цен на голубое топливо. Они обвинили Газпром в рыночных манипуляциях и шантаже с целью ускорения сертификации и ввода в эксплуатацию Северного потока-2.