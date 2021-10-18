В Испании перевернулась лодка с мигрантами: 12 людей пропали без вести

На юге Испании перевернулась лодка с мигрантами во время попытки перехода из Алжира. По сообщению местной береговой охраны, во время крушения 12 людей пропали без вести.

Однако двоих человек удалось спасти. Операцию начали после того, как норвежский парусник подобрал мигранта из Алжира возле побережья провинции Альмерия.

После того как в эту местность отправили вертолет, в море заметили еще одного мигранта и спасли его. По их словам, на прошлой неделе они и еще 12 людей сели на борт с пляжа в Алжире. Однако лодка перевернулась после того, как двигатель сломался.

Недавно в Испании произошел еще один похожий случай. В четверг, 14 октября, возле мыса Трафальгар перевернулась еще одна лодка с мигрантами.

Двух мужчин нашли живыми на борту судна, женщину спасли в море. После крушения обнаружили тела девяти людей, еще 16 человек пропали без вести.

Испания — одна из промежуточных стран на пути в Европу для мигрантов, которые выезжают из территории Северной Африки.

По данным Министерства внутренних дел, за период с января до сентября в Испанию, на Балеарские и Канарские острова прибыли более 27 тыс. человек. За тот же период в 2020 году их было на 54% меньше.

Источник: Le Figaro