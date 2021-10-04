ДТП в горе Острая — подробности ДТП происшествия на Закарпатье

На горе Острая Закарпатской области перевернулся автомобиль, в котором находились двое туристов. Водитель хотел заехать на вершину, однако не справился с управлением на крутом подъеме.

В результате джип перевернулся и покатился с горы вниз примерно на 150 м. Двое мужчин 1983 и 1966 рождения пострадали.

Водителя почти сразу выбросило из транспортного средства. По предварительным данным, у пассажира авто может быть перелом позвоночника.

Мужчину зафиксировали на жестких носилках и с водителем транспортировали в село Пашковцы, где передали бригаде скорой медицинской помощи и перевезли в Воловецкую центральную больницу.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пострадавшие мужчины — жители Ужгородского района на Закарпатье. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Национальная полиция обнародовала статистику ДТП, которые произошли с начала 2021 года. По состоянию на 31 августа, на территории Украины произошло более 120 тыс. аварий, в результате которых погибли более 1,9 тыс. человек и еще более 19,3 тыс. граждан пострадали.

Спасательная служба призывает украинцев соблюдать правила дорожного движения и быть осторожными во время управления транспортными средствами.