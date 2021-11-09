Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявляет, что его перевели в тюремную больницу в Глдани обманом.

– Меня обманным путем привезли сюда после того, как объявили, что переведут в обычную городскую поликлинику. Отменили встречу с моими врачами, встречу с мамой и детьми, – говорится в обращении от имени Саакашвили на его странице в Facebook.

Экс-президент замечает. что когда его проводили через секцию с заключенными, там поднялся шум.

– Один из сотрудников тюрьмы, видимо, начальник, заявил мне: Вот, птичка, ты в наших руках. И начал меня оскорблять. Я спросил его имя, но мне не сказали, – подчеркивает Михеил Саакашвили.

По его словам, сотрудники начали его вывозить без предупреждения.

– Несмотря на категорический отказ, меня вытащили из машины, повалили на землю и несколько раз ударили по шее. Меня тащили за волосы, и я, конечно, сопротивлялся, так же, как в палате, когда ко мне подошел какой-то неопределенно уголовный медицинский персонал, и я действительно оттолкнул его, потому что они начали вводить мне что-то без моего разрешения. Моя реакция была вызвана стрессом после этого насилия и жестокого обращения. Все они действовали как настоящие преступники, – отмечает он.

Бывший президент Грузии отмечает, что “в его камере постоянно слышны крики и голоса преступников”.

– Я отказываюсь от любого медицинского вмешательства. Я не сотрудничаю с медперсоналом. Я встречусь только со своим личным врачом. Целью моего перевода сюда однозначно является мое физическое уничтожение по указанию Путина, – пишет Саакашвили.

После общественного резонанса пенитенциарная служба Грузии опубликовала видео, как Саакашвили покидает тюрьму.

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О том, что бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили перевели из города Рустави в тюремной больнице в Глдани, 8 ноября сообщила нардеп Елизавета Ясько, об отношениях с которой Саакашвили заявил в октябре.

Она добавила, что его перемещение не было согласовано с родственниками и адвокатами.

Михеила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся впервые с 2013 года.

В тот же день в знак протеста против обвинения политик объявил голодовку.

Через десять дней врач Михеила Саакашвили сообщил об ухудшении состояния его здоровья.

27 октября Михеила Саакашвили в больнице посетила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

3 ноября уполномоченный по правам человека встретилась с матерью Саакашвили Гиули Аласанией, его украинским адвокатом Евгением Грушовцем и народным депутатом Украины Елизаветой Ясько.

Мать политика отметила, что ее сын за более чем месяц голодовки потерял 20 кг веса.

5 ноября врач экс-президента Нико Кипшидзе заявил о созыве экстренного консилиума из-за ухудшения состояния здоровья Саакашвили.

Источник: Mikheil Saakashvili