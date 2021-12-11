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Столтенберг отказался отзывать обещание членства в НАТО для Украины и Грузии

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
єнс столтенберг

Российская Федерация не имеет права вето на вступление в Североатлантический Альянс Украины, либо какой-либо другой страны.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО, отреагировав таким образом на требование Москвы отозвать решение Бухарестского саммита 2008 года, на котором была признана перспектива членства в Альянсе Украины и Грузии.

— Мы готовы проводить переговоры. Однако невозможны компромиссы в том, что касается права стран выбирать свой путь, — подчеркнул Столтенберг.

При этом, по его словам, члены НАТО готовы обсуждать вопросы, которые вызывают у Кремля обеспокоенность.

Напомним, ранее Российская Федерация выдвинула требование, чтобы НАТО отозвало обещание о том, что Украина и Грузия станут членами Альянса.

По мнению российских дипломатов, такое решение нужно принять ради интересов европейской безопасности.

В МИД РФ подчеркнули, что вступление Украины и Грузии в Альянс нарушает обязательства всех стран-членов ОБСЕ не укреплять свою безопасность за счет безопасности других стран.

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