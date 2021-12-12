Президент США Джо Байден рассказал, что предупредил российского лидера Владимира Путина о разрушительных последствиях для России в случае вторжения в Украину.

Об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами в Уилмингтоне (штат Делавэр).

По словам Байдена, речь идет о разрушительных экономических последствиях для РФ.

– Я абсолютно четко дал понять президенту Путину, что если он двинется на Украину, экономические последствия для его экономики будут разрушительными, — подчеркнул президент США.

Кроме того, по словам Байдена, в случае эскалации со стороны РФ на восточный фланг НАТО будут отправлены дополнительные войска США и стран-членов Альянса. Речь идет о размещении большего количества войск в странах Бухарестской девятки (B9), чтобы оградить их от возможных российских атак.

Как известно, в Бухарестскую девятку входят страны-члены НАТО из Центральной и Восточной Европы (Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия и Чехия).

Байден также отметил, что объяснил Путину: положение РФ в мире ощутимо изменится в случае вторжения российских войск в Украину.

– Отношение остального мира к России заметно изменится. Он заплатит ужасную цену, – заявил президент США.

Комментируя возможность отправки наземных войск США в Украину из-за угрозы российского вторжения, Байден заявил, что такого вопроса никогда не было в повестке дня. В то же время, он заверил, что Вашингтон продолжит оказывать помощь Украине в сфере обороны.

– Это (введение американских войск в Украину, – Ред.) никогда не рассматривалось. И готовы ли вы отправить американские войска на войну и пойти в Украину воевать с россиянами на поле боя?.. Однако мы будем продолжать обеспечивать, и продолжаем обеспечивать, обороноспособность украинского народа, — рассказал американский лидер.

7 декабря прошли переговоры Джо Байдена и Владимира Путина. Их темой, в частности, было наращивание войск РФ у границ Украины.

После переговоров в Белом доме рассказали, что в случае вторжения США готовы применить такие санкции против России, которых не было с 2014 года.

Об итогах переговоров Байдена и Путина – читайте в материале.

Источник: Белый дом