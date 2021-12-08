7 декабря состоялись переговоры президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина.

Видеозвонок глав государств состоялся по причине наращивания российских войск на украинской границе.

Разговор президентов начался довольно доброжелательно. Джо Байден отметил, что рад видеть Владимира Путина и выразил надежду, что в следующий раз сможет встретиться с ним лично.

В конце концов разговор вместо запланированного часа длился вдвое дольше.

Сразу после завершения общения с Путиным в администрации президента США заявили, что Байден четко дал понять, что Соединенные Штаты и их союзники ответят сильными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации.

– Президент Байден подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии. Два президента поручили своим командам проследить за этим. США будут делать это в тесной координации с союзниками и партнерами, – отметили в Белом доме.

Ежедневный брифинг пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, во время которого должен был выступить и советник по национальной безопасности Джейк Салливан, задержался ориентировочно на час.

В начале общения с журналистами советник по национальной безопасности отметил, что переговоры Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским состоятся не 7 декабря, как ожидалось ранее, а в четверг, 9 декабря.

Между тем разговор Байдена с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании 7 декабря успел состояться.

В ближайшее время Байден намерен также выступить по итогам разговора с Путиным перед лидерами обеих палат Конгресса.

Джейк Салливан подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы применить к Российской Федерации такие санкции, которых не было, начиная с 2014 года.

По его словам, в случае эскалации США будут способствовать дополнительной обороне Украины и укреплению позиций союзников по НАТО на восточном фланге.

Пригрозили в Белом доме и остановкой Северного потока-2 в случае вторжения РФ на территорию Украины.

Однако по итогам разговора с главой Кремля, советник по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что Соединенные Штаты до сих пор не имеют уверенности, принял ли президент РФ Владимир Путин решение о вторжении на территорию Украины.