Лидеры стран Большой семерки договорились предупредить президента России Владимира Путина о серьезных расходах и последствиях в случае нападения на Украину.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник в комментарии Bloomberg. По данным издания, таким способом министры иностранных дел стран G7 поддержали позицию президента Америки Джо Байдена относительно угрозы вторжения РФ в Украину.

По словам представителя Госдепартамента США, Российская Федерация быстро понесет потенциальные расходы в случае агрессии против Украины.

По данным американской разведки, Кремль, вероятнее всего, подготовил план наступления на Украину уже в начале 2022 года. Для этого Россия может привлечь около 175 тыс. военнослужащих.

Президент США Джо Байден предупредил Россию о разрушительных экономических санкциях в случае нападения на Украину. Он заявил, что для защиты союзников Америка направит больше войск США и НАТО.

Представитель Госдепа убежден, что ряд государств (среди которых есть страны G-7) введут экономические санкции, если Россия атакует Украину.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо поддерживают суверенитет Украины. Политики призвали Россию снизить напряженность на границах.