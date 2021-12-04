Разведка США: Россия планирует наступление на Украину с участием 175 тыс. военных

Американская разведка считает, что Российская Федерация планирует вторжение в Украину через несколько фронтов уже в начале следующего года. Для наступления хотят привлечь до 175 тыс. военнослужащих.

Об этом заявил официальный представитель администрации президента США Джо Байден на условиях анонимности иностранным СМИ. По данным разведки, Кремль планирует военное наступление на Украину уже в начале 2022 года.

Масштаб сил может быть значительно больше, чем весной 2021 года во время военных учений с участием РФ возле границ Украины. Россия планирует широкое передвижение 100 батальонных тактических групп, с привлечением 175 тыс. военных. Кремль намерен использовать бронетехнику и артиллерийскую технику.

Американские разведчики выяснили, что войска России сейчас развернули 50 тактических групп с участием 70 тыс. военных, танков и артиллерии, однако они прогнозируют наращивание сил с широким передвижением батальонов поблизости границ Украины.

По данным разведки США, солдаты РФ могут оставить оборудование на тренировочных объектах и атаковать Украину.

Представитель администрации США заявил, что разведка заметила усиление усилий России по пропаганде с помощью доверенных лиц и СМИ с целью очернить Украину и НАТО перед возможным вторжением. В частности, увеличилось количество пропагандистских материалов.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что возле восточных границ Украины и на временно оккупированной территории Донбасса зафиксировали более 114 тыс. российских солдат, еще 30 тыс. военных заметили в Крыму.

По его мнению, возможность полномасштабного вторжения России на территорию Украины находится на беспрецедентном уровне.