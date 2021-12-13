Госсекретарь США Энтони Блинкен считает Минские договоренности одним из путей разрешения вооруженного конфликта на украинском Донбассе. По его словам, важно, чтобы Россия начала их выполнять.

Такое мнение он высказал в одном из интервью. Блинкен отметил, что во время встречи глав МИД Большой семерки (G7) в Ливерпуле согласовывал с союзниками совместные действия в случае военной эскалации со стороны РФ.

По словам госсекретаря, если Россия совершит новые акты агрессии против Украины, это будет иметь для нее огромные последствия. Соответствующий сигнал Кремль уже получил, и в ближайшее время станет ясно, прислушается ли к нему президент РФ Владимир Путин.

– Если Россия продолжит безрассудные и агрессивные действия, мы ответим. И не только мы – партнеры и союзники во всем мире… Мы вместе скоординированно готовы предпринять очень решительные действия, если Путин продолжит свою агрессию против Украины. Итак, теперь мы должны увидеть, что он (президент РФ – Ред.) не только получил это сообщение, но ответил на него, — заявил Блинкен.

Он подчеркнул, что есть и другой путь к разрешению ситуации – Минские договоренности. По мнению Блинкена, они могут разрядить кризис на Донбассе. Однако этих договоренностей должна придерживаться Россия.

– Есть еще один путь вперед… Россия и Украина много лет назад договорились о так называемых Минских соглашениях – способе разрядить кризис на востоке Украины, вернуть Украине границу. Что мы хотели бы видеть сейчас, это выполнение Россией своих обязательств по этим соглашениям. Мы собираемся испытать это предложение вместе с нашими европейскими союзниками и партнерами. И посмотреть, как отреагирует Россия, – объяснил госсекретарь США.

Блинкен подчеркнул, что в случае войны на Донбассе на карту поставлено больше, чем просто интересы Украины: а именно основные правила, по которым существует международная система. Речь идет о том, что одна страна не может силой менять границы другой, диктовать другому государству свой выбор и решения во внешней политике (в частности, с кем ему быть партнерами).

– Это то, на что претендует Россия. И если мы оставим это безнаказанным, тогда вся система, обеспечивающая стабильность и предотвращающая войну, окажется под угрозой. Вот почему это так важно, – добавил глава Госдепартамента США.

Он в очередной раз заверил, что США поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины, а также выступают за возвращение нашему государству оккупированных РФ территорий.

Накануне министры иностранных дел стран Большой семерки (G7) выступили с совместным заявлением по итогам встречи в Ливерпуле (Великобритания). Они отметили, что дальнейшая военная эскалация и агрессия против Украины будет стоить России очень дорого. Министры также выразили поддержку Нормандскому формату.

Источник: Госдепартамент США, Голос Америки