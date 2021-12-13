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Факты / Мир / Мировые новости

Блинкен считает Минские договоренности способом разрядить кризис на Донбассе

Юлия Соколова редактор ленты
Ентоні Блінкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает Минские договоренности одним из путей разрешения вооруженного конфликта на украинском Донбассе. По его словам, важно, чтобы Россия начала их выполнять.

Такое мнение он высказал в одном из интервью. Блинкен отметил, что во время встречи глав МИД Большой семерки (G7) в Ливерпуле согласовывал с союзниками совместные действия в случае военной эскалации со стороны РФ.

По словам госсекретаря, если Россия совершит новые акты агрессии против Украины, это будет иметь для нее огромные последствия. Соответствующий сигнал Кремль уже получил, и в ближайшее время станет ясно, прислушается ли к нему президент РФ Владимир Путин.

– Если Россия продолжит безрассудные и агрессивные действия, мы ответим. И не только мы – партнеры и союзники во всем мире… Мы вместе скоординированно готовы предпринять очень решительные действия, если Путин продолжит свою агрессию против Украины. Итак, теперь мы должны увидеть, что он (президент РФ – Ред.) не только получил это сообщение, но ответил на него, — заявил Блинкен.

Он подчеркнул, что есть и другой путь к разрешению ситуации – Минские договоренности. По мнению Блинкена, они могут разрядить кризис на Донбассе. Однако этих договоренностей должна придерживаться Россия.

– Есть еще один путь вперед… Россия и Украина много лет назад договорились о так называемых Минских соглашениях – способе разрядить кризис на востоке Украины, вернуть Украине границу. Что мы хотели бы видеть сейчас, это выполнение Россией своих обязательств по этим соглашениям. Мы собираемся испытать это предложение вместе с нашими европейскими союзниками и партнерами. И посмотреть, как отреагирует Россия, – объяснил госсекретарь США.

Блинкен подчеркнул, что в случае войны на Донбассе на карту поставлено больше, чем просто интересы Украины: а именно основные правила, по которым существует международная система. Речь идет о том, что одна страна не может силой менять границы другой, диктовать другому государству свой выбор и решения во внешней политике (в частности, с кем ему быть партнерами).

– Это то, на что претендует Россия. И если мы оставим это безнаказанным, тогда вся система, обеспечивающая стабильность и предотвращающая войну, окажется под угрозой. Вот почему это так важно, – добавил глава Госдепартамента США.

Он в очередной раз заверил, что США поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины, а также выступают за возвращение нашему государству оккупированных РФ территорий.

Накануне министры иностранных дел стран Большой семерки (G7) выступили с совместным заявлением по итогам встречи в Ливерпуле (Великобритания). Они отметили, что дальнейшая военная эскалация и агрессия против Украины будет стоить России очень дорого. Министры также выразили поддержку Нормандскому формату.

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Источник: Госдепартамент США, Голос Америки

Фото: Getty Images

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