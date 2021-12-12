Дальнейшая военная эскалация и агрессия против Украины будут иметь для России серьезные последствия, поскольку применение силы для изменения границ запрещено международным правом.

Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел стран Большой семерки (G7) по итогам встречи в Ливерпуле (Великобритания). Заявление обнародовала Европейская служба внешних связей.

Во встрече приняли участие главы МИД Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Темой обсуждения, в частности, была ситуация на границах Украины. В совместном заявлении участники переговоров осудили наращивание военных сил России и агрессивную риторику РФ по отношению к Украине.

– Любое применение силы для смены границ строго запрещено международным правом. Россия не должна сомневаться в том, что дальнейшая военная агрессия против Украины приведет к огромным последствиям и будет дорого стоить РФ, — подчеркивается в заявлении.

Главы МИД стран G7 призвали Россию к деэскалации, использованию дипломатических каналов и соблюдению своих международных обязательств по прозрачности военной деятельности. Кроме того, министры выразили поддержку Нормандскому формату, направленному на разрешение вооруженного конфликта на Донбассе.

– Мы подтверждаем нашу поддержку усилий Франции и Германии в Нормандском формате для достижения полного выполнения Минских договоренностей и урегулирования конфликта на востоке Украины, – отмечается в заявлении.

Кроме того, министры стран G7 подтвердили твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также право суверенного государства самостоятельно определять собственное будущее.

– Мы приветствуем сдержанную позицию Украины. Мы интенсифицируем наше сотрудничество относительно совместного и всестороннего ответа, — говорится в заявлении.

Ранее Жозеп Боррель, представлявший на встрече G7 Евросоюз, заявил, что любое нападение на Украину будет иметь для России высокую цену. Он отметил, что ситуация на восточной границе Европы – в Украине и концентрация российских войск стали важным вопросом встречи.

– Это представляет угрозу. На встрече мы все объединились в поддержку Украины, ее суверенитета и территориальной целостности. Мы работаем в режиме сдерживания, чтобы дать России понять: все, что может представлять собой нападение на Украину, будет иметь высокую цену. Мы все вместе поддерживаем Украину, – подчеркнул Боррель.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главами МИД Германии и Великобритании обстановку на границе Украины и сдерживание России от эскалации. Переговоры состоялись во время встречи министров G7 в Ливерпуле.

На днях глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз расширит санкции, если Россия усилит агрессию против Украины.

В то же время президент Евросовета Шарль Мишель отметил, что РФ придется заплатить высокую цену (как политическую, так и экономическую), если российские войска снова будут угрожать суверенитету Украины.

7 декабря президент США Джо Байден обсудил наращивание войск РФ вблизи Украины с лидером России Владимиром Путиным. По итогам разговора в Белом доме заявили, что США готовы применить против России санкции, которых не было, начиная с 2014 года.

Источник: Европейская служба внешних связей