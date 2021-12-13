Сегодня Украина станет центральной темой в обсуждении министров иностранных дел ЕС.

Об этом в начале встречи заявил главный дипломат блока Жозеп Боррель. Это финальная встреча министров иностранных дел в 2021 году.

— Конечно, важнейшая тема — ситуация в Украине, учитывая наращивание Россией войск на границах, — сказал Боррель.

Он добавил, что министры будут говорить и о проблемах Кипра, Беларуси, Афганистана, а также Центральной Азии.

Боррель отметил, что дискуссия вокруг украинского вопроса в значительной степени станет продолжением дискуссии G7, выступившей с заявлением в защиту Украины и предупреждением для России, что последствия новой агрессии будут огромными.

– Мы настроены на сдерживание, чтобы не дать кризису начаться. Но в любом случае мы пошлем четкий сигнал, что любая агрессия против Украины будет стоить России очень дорого, если это произойдет. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы предотвратить это, — сказал Боррель.

На вопрос о том, какие потенциальные санкции готовят против РФ, Жозеп Боррель ответил, что сейчас конкретные решения о санкциях приниматься не будут, хотя их обсуждают.

— Мы изучаем совместно с США и Британией, какими они могут быть, когда и как могут быть скоординированы. Но сегодня никаких решений не ожидается, – рассказал главный дипломат ЕС.

По словам Борреля, глава российского внешнеполитического ведомства отрицал сообщения о наращивании сил РФ на границе.

Напомним, в ближайшее время состоится визит Борреля в Украину. Он принял приглашение министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Глава европейской дипломатии намерен посетить Донбасс, чтобы ознакомиться с обстановкой.

В ходе переговоров Кулеба призвал Борреля ускорить разработку комплексного пакета мер сдерживания России от агрессии в отношении Украины.

Источник: Европейская правда