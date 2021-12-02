Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина

Жозеп Боррель в ближайшее время посетит Украину, включая Донбасс

Анастасия Гевко редактор ленты
Жозеп Боррель в ближайшее время посетит Украину, включая Донбасс

В четверг, 2 декабря, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель согласился на предложение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы посетить Украину, включая Донбасс, в ближайшее время.

Как уточняется, Кулеба проинформировал Борреля о ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях и вдоль государственной границы Украины.

Также он сообщил об угрозе подготовки РФ к новой волне агрессии против Украине.

Министр поблагодарил Евросоюз за многолетнюю поддержку Украины и призвал ускорить работу над разработкой механизмов комплексного пакета сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий, включая жесткие экономические санкции против России в случае расширения агрессии.

Читайте
Блинкен на встрече с Лавровым поднял вопрос передвижений войск РФ возле Украины

Фото: МИД

Источник: МИД

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка