В четверг, 2 декабря, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель согласился на предложение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы посетить Украину, включая Донбасс, в ближайшее время.

Как уточняется, Кулеба проинформировал Борреля о ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях и вдоль государственной границы Украины.

Также он сообщил об угрозе подготовки РФ к новой волне агрессии против Украине.

Министр поблагодарил Евросоюз за многолетнюю поддержку Украины и призвал ускорить работу над разработкой механизмов комплексного пакета сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий, включая жесткие экономические санкции против России в случае расширения агрессии.

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Фото: МИД