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Факты / Мир / Мировые новости

Россия заплатит высокую цену за вторжение в Украину – Шольц

Валентина Летяк редактор ленты
Олаф Шольц

Сохранение мира в Европе и наведение мостов путем переговоров – эта задача не потеряла для Германии своей актуальности.

Об этом заявил новый канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге.

Акцентируя внимание на ситуации на границе Украины с Россией, немецкий политик подчеркнул, что в случае военного вторжения Кремль заплатит высокую цену.

– За любое нарушение территориальной целостности придется заплатить высокую цену, – сказал Шольц.

По его словам, эту позицию поддерживают страны-члены Евросоюза.

В то же время он подчеркнул, что Германия стремится достичь деэскалации исключительно путем переговоров, вспомнив собственную историю.

Ранее Олаф Шольц уже предостерег Россию от нападения на Украину.

Он в частности сказал, что это повлечет за собой последствия для российского газопровода Северный поток-2.

Источник: Suddeutsche Zeitung

Фото: Getty Images

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