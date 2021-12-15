Россия заплатит высокую цену за вторжение в Украину – Шольц

Сохранение мира в Европе и наведение мостов путем переговоров – эта задача не потеряла для Германии своей актуальности.

Об этом заявил новый канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге.

Акцентируя внимание на ситуации на границе Украины с Россией, немецкий политик подчеркнул, что в случае военного вторжения Кремль заплатит высокую цену.

– За любое нарушение территориальной целостности придется заплатить высокую цену, – сказал Шольц.

По его словам, эту позицию поддерживают страны-члены Евросоюза.

В то же время он подчеркнул, что Германия стремится достичь деэскалации исключительно путем переговоров, вспомнив собственную историю.

Ранее Олаф Шольц уже предостерег Россию от нападения на Украину.

Он в частности сказал, что это повлечет за собой последствия для российского газопровода Северный поток-2.

Источник: Suddeutsche Zeitung