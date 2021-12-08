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Факты / Мир

Шольц предостерег Россию от нападения на Украину

Анастасия Гевко редактор ленты
олаф шольц

Новый канцлер Германии Олаф Шольц предостерег Россию от нападения на Украину и сообщил, что Северный поток-2 ждут последствия в случае вторжения.

– Мы хотим, чтобы все уважали целостность границ, – подчеркнул Шольц, и добавил, что у ФРГ есть очень четкое представление по этому вопросу.

В то же время он сообщил, что необходимо сделать все, чтобы не допустить российского вторжения в Украину.

– Все понимают, что, если этого не произойдет, то и последствий не будет, – заявил канцлер.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщал, что в случае вторжения России в Украину проект Северный поток-2 будет остановлен.

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Источник: Financial Post

Фото: Depositphotos

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