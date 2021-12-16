Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает необходимым диалог России и Альянса. Поэтому представителей РФ хотят пригласить на встречу.

Об этом он сообщил на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Речь идет о встрече в рамках Совета НАТО-Россия.

– Члены Альянса готовы говорить с Россией. Мы хотим пригласить Москву на встречу Совета НАТО-Россия. Потому что диалог важен, когда существует высокое напряжение, — подчеркнул Столтенберг.

В то же время, он заверил, что НАТО будет отслеживать ситуацию у границ Украины.

Столтенберг также сообщил, что НАТО уже продемонстрировало возможность отвечать на агрессивные действия РФ. Так, с 2014 года Альянс провел масштабное укрепление коллективной безопасности.

Столтенберг добавил, что НАТО будет делать все от него зависящее, чтобы защищать членов Альянса.

Совет НАТО-Россия действует как механизм консультаций, сотрудничества и достижения консенсуса между Альянсом и Москвой. В рамках этого органа происходит принятие совместных решений и определение совместных действий.

Совет был создан на Римском саммите НАТО-РФ 28 мая 2002 года (тогда подписали соответствующую декларацию).