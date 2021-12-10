На этой неделе президент США Джо Байден заявил о возможности встречи некоторых стран-членов НАТО и России. Данная идея уже вызвала возмущение среди стран Восточной Европы, что входят в состав Альянса.

Об этом пишет американское агентство Bloomberg, ссылаясь на дипломатов и политиков.

Так, 8 декабря, комментируя итоги переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным, Байден озвучил предложение о встрече, в которой приняли бы участие страны-члены НАТО и Россия.

Как отметил американский лидер, речь идет о переговорах с участием РФ и, по меньшей мере, четырех основных союзников Вашингтона по НАТО.

– Мы надеемся, что до пятницы (10 декабря, — Ред.) сможем объявить о проведении встреч на высоком уровне… как минимум с четырьмя нашими ключевыми союзниками по НАТО и Россией, чтобы обсудить опасения РФ относительно НАТО в целом, а также то, сможем ли мы достичь каких-либо договоренностей по снижению напряженности на восточном фланге, — отметил Байден в комментарии журналистам.

Как сообщает Bloomberg, страны Восточной Европы критически восприняли предложение США о встрече отдельных членов НАТО с Россией для обсуждения наращивания ее войск у границ Украины.

По данным журналистов, власти одного из восточноевропейских государств разозлились из-за такого предложения и требуют немедленных объяснений, что именно планирует Байден. Об этом в комментарии Bloomberg рассказал один из дипломатов страны на условиях анонимности.

По словам другого дипломата, обеспокоенность восточноевропейских стран-членов Альянса вызывает то, к каким уступкам могут привести переговоры России и НАТО (в плане политических гарантий и сдерживания действий Альянса). В прошлом эти государства Восточной Европы находились под влиянием СССР, а теперь оказались на передовой против агрессии РФ.

По информации журналистов, предложение Байдена разозлило Балтийские страны из-за того, что к возможным переговорам с РФ, скорее всего, будут привлечены западноевропейские страны-члены НАТО (а не государства Восточной Европы).

Восточноевропейские страны уже давно не доверяют России, и эти настроения усугубляет тот факт, что многие решения по их региону принимались без их участия. Эти страны настаивают, что Россия или другая страна, не являющаяся членом НАТО, не имеет права влиять на то, кто может стать членом Альянса.

Как известно, на членство в НАТО претендует Украина. В то же время, президент РФ Владимир Путин расценивает любое расширение НАТО как угрозу и требует предоставления гарантий, что это не пересечет “красные линии” России.

В Белом доме же неоднократно заявляли, что Россия не будет иметь права голоса в вопросе расширения НАТО.

По данным источников Bloomberg, предложением Байдена по поводу переговоров между НАТО и РФ особенно обеспокоены страны Балтии, Польша и Румыния.

Некоторые страны Альянса расценили инициативу президента США как дипломатическую уступку Москве.

Bloomberg цитирует премьер-министра Эстонии Каю Каллас, которая на пресс-конференции 9 декабря подчеркнула, что РФ ни при каких обстоятельствах нельзя давать право голоса.

– России ни при каких обстоятельствах нельзя давать право голоса относительно того, кто может, а кто не может быть членом НАТО. Наиболее тревожное желание Москвы – разделить Европу на сферы влияния. Мы помним такие моменты из нашей собственной истории и никоим образом не наивны в этом вопросе, — подчеркнула Каллас.

А глава комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон заявил, что предложение Байдена стало разочарованием. Он призвал всячески блокировать на дипломатическом уровне проведение встречи членов Альянса и России. Или хотя бы расширить формат такой встречи и пригласить на нее страны восточного фланга НАТО.

Михкельсон подчеркнул, что любые переговоры должны касаться обеспечения территориальной целостности Украины и устранения военных угроз со стороны РФ.

По мнению официальных лиц, с которыми пообщались журналисты, переговоры со странами-членами НАТО могут дать Путину шанс “разделять и властвовать”, вбивая клин между США и Европой.

Переговоры Джо Байдена и Владимира Путина прошли в формате видеоконференции в понедельник, 7 декабря. Их темой, в частности, стало наращивание российских войск у границ Украины.

После переговоров в Белом доме рассказали, что Байден заверил Путина: США и союзники будут отвечать санкциями в случае вторжения в Украину.

А советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что США готовы применить такие санкции против РФ, каких не было с 2014 года.

Об итогах переговоров Байдена и Путина – читайте в материале.

Источник: Белый дом, Bloomberg