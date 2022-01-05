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Факты / Мир / Мировые новости

Президент Казахстана отправил правительство в отставку

Татьяна Забожко редактор ленты
Касим-Жомарт Токаєв

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение об отставке правительства. Об этом говорится в указе главы государства на его официальном сайте 5 января.

Этим же документом глава страны временно возложил исполнение обязанностей премьер-министра на Алихана Смаилова.

Члены правительства Казахстана будут продолжать выполнение своих обязанностей до утверждения нового состава.

Еще одним указом Касым-Жомарт Токаев освободил Мурата Нуртлеу от должности заместителя руководителя администрации президента Казахстана.

Напомним, что с 01.30 5 января в Алматы и Мангистауской области начало действовать чрезвычайное положение. Продлится оно до 00.00 19 января 2022 года.

Это решение стало следствием протестов в Казахстане, которые начались с 1 января 2022 года из-за подорожания вдвое сжиженного нефтяного газа (с 60 до 120 тенге за литр).

Источник: Президент Казахстана

Фото: Depositphotos

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