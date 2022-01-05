Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматы и в Мангистауской области.

Об этом он заявил во время обращения к гражданам. В нем Токаев призвал протестующих “не поддаваться на провокации изнутри и извне”.

Чрезвычайное состояние будет действовать с 5 января с 1:30 до 00:00 19 января 2022 года.

В Казахстане проходят массовые протесты из-за роста вдвое цен на топливо. В некоторых городах 4 января протесты переросли в столкновение с силовиками, в том числе в Кызылорде, Астане, Атырау.

В Алматы силовики применили против протестующих светошумные гранаты и слезоточивый газ. Там же протестующие разбили несколько машин полиции, одна из которых взорвалась. Сообщалось о сотнях задержанных митингующих.

Ряд корреспондентов, работающих на месте события, отметили, что в городах, где проходят протесты, мессенджеры не работают без сервиса VPN, а мобильный интернет работает с перебоями.

Протесты в Казахстане длятся с 1 января 2022 года. Причиной стало повышение с начала года цен на сжиженный нефтяной газ – с 60 до 120 тенге за литр. То есть горючее подорожало вдвое.