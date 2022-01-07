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Никагаруа всколыхнуло землетрясение: что известно

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Никагаруа всколыхнуло землетрясение: что известно

Никарагуа всколыхнуло землетрясение магнитудой в 6,2 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов Америки.

По данным службы, эпицентр сейсмической активности находился в 59 километрах к югу от города Коринто с населением 18,5 тыс. человек.

Уточняется, что очаг залегал примерно на глубине 27,5 км под землей. Толчки были такой силы, что ощущались в столице Никарагуа – Манагуа, из-за чего даже были эвакуированы пассажиры из международного аэропорта во время землетрясения.

Информация о жертвах, разрушениях или пострадавших в органы власти не поступала. Также не было оповещения по поводу возможности цунами из-за природного явления.

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Источник: УНН

Фото: Depositphotos

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