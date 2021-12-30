В Ивано-Франковской области в среду, 29 декабря, зафиксировали землетрясение магнитудой 2,4 по шкале Рихтера. Об этом сообщил Главный центр специального контроля Государственного космического агентства Украины.

Он произошел после обеда, в 16.17 по киевскому времени.

— Эпицентр землетрясения находится в районе поселка Белозорина Надворнянского района, Ивано-Франковской области, на глубине 3 км, — говорится в сообщении.

По классификации землетрясений его отнесли к едва ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

По информации центра спецконтроля, в течение 2021 года на территории Надворнянского района Ивано-Франковской области было зарегистрировано девять землетрясений, последнее – 21 декабря с магнитудой 2,6.

Его эпицентр зафиксировали в Надворнянском районе к югу от города Надворная на глубине 5 км. По классификации землетрясений, оно также относится к едва ощутимым.

Источник: Главный центр специального контроля