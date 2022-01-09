США готовы обсудить с РФ неразмещение наступательных ракетных систем в Украине

Соединенные Штаты не исключают обсуждения с Россией вопроса неразмещения наступательного вооружения на территории Украины. Взамен они потребуют от Кремля встречных обязательств.

Об этом на брифинге 8 января заявили в Белом доме. Перспективы размещения наступательных ракетных систем в Украине могут стать одной из тем двухсторонних переговоров между США и РФ, которые пройдут 10 января в Швейцарии.

— Россия чувствует угрозу из-за перспектив размещения наступательных ракетных систем в Украине. Итак, это одна из сфер, где мы можем добиться понимания, если Россия готова дать встречные обязательства, говорится в сообщении.

Также в Белом доме в очередной раз предупредили РФ, что ее будут ждать серьезные экономические и дипломатические санкции в случае реального вторжения в Украину.

Отмечается, что США не намерены обсуждать с Россией численность своих войск в Восточной Европе, однако готовы вести консультации по ограничению масштабов военных учений.

7 января, телеканал NBC News со ссылками на собственные источники заявил, что Америка заинтересована в уменьшении присутствия как российских, так и американских войск в восточноевропейском регионе.

Кроме того, администрация Джо Байдена планирует составить “список вариантов изменений в расстановке сил в Европе”. По предварительной информации именно эти варианты будут обсуждаться с представителями РФ.