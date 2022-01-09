Делегация Российской Федерации прибыла в Швейцарию для участия в переговорах с властями Соединенных Штатов Америки по ряду противоправных требований Кремля.

По данным российских СМИ, РФ потребует, чтобы Америка не поддерживала вступление Украины в НАТО. Среди представителей делегации – министр иностранных дел России Сергей Рябков.

Основные переговоры запланированы на понедельник, 10 января. Согласно сообщению, уже вечером 9 января стороны могут провести встречу.

Американские чиновники заявляли, что США поддерживают территориальную цельность и суверенитет Украины. Америка заявила о возможном введении жестких санкций против Кремля в случае нападения на Украину.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Жозеп Боррель настаивают на деэскалации и полном исполнении Минских соглашений от Российской Федерации.