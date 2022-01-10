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Будет трудно добиться прогресса, если РФ продолжит наращивать войска возле Украины — Блинкен

Юля Захарченко редактор ленты
Ентоні Блінкен

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен убежден, что США будет трудно добиться прогресса во время переговоров, если Россия будет продолжать наращивание войск возле границ Украины.

Заявление Блинкена обнародовало Посольство США в Украине в Twitter после завершения переговоров по стратегической стабильности между американскими и российскими представителями.

По мнению госсекретаря США, часть стратегии РФ – выдвижение списка невыполнимых требований с последующим ложным утверждением, что другая сторона не намерена совместно работать.

Он убежден, что Россия может использовать это для оправдания своих агрессивных действий.

– Будет очень тяжело достичь реального прогресса, если Россия продолжит эскалацию военного наращивания и свою зажигательную риторику, – заявил Блинкен.

Госсекретарь США заявил, что американская администрация четко дала понять России, с какими серьезными последствиями она столкнется, если продолжит агрессивные действия против Украины.

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Фото: Getty Images

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