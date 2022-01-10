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Факты / Украина / Политика

В Комиссии Украина-НАТО ожидают комплексный пакет санкций против РФ – Стефанишина

Юля Захарченко редактор ленты
Ольга Стефанішина

Совместная задача Украины и НАТО — деэскалация на Донбассе и возле восточных областей нашего государства.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина по итогам встречи с представителями НАТО.

— Цена за дальнейшую агрессию должна быть чрезвычайно высока. В Комиссии Украина-НАТО подчеркнули, что на столе должен быть комплексный пакет сдерживания, включая болезненные санкции, — убеждена она.

По словам Стефанишиной, во время встречи она рассказала партнерам из НАТО о напряженной ситуации с безопасностью на местах.

— Россия не делает ни шага к мирному урегулированию в рамках Минского или Нормандского форматов. Наша совместная неотложная задача – обеспечить деэскалацию на украинско-российской границе, — убеждена она.

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Фото: Кабмин

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