Совместная задача Украины и НАТО — деэскалация на Донбассе и возле восточных областей нашего государства.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина по итогам встречи с представителями НАТО.

Our joint urgent task is to ensure de-escalation on the Ukrainian-Russian border. The price for further aggression must be extremely high. At the Ukraine-NATO Commission stressed that a comprehensive deterrence package should be on the table, including painful sanctions.

2/2 — Olga Stefanishyna (@StefanishynaO) January 10, 2022

— Цена за дальнейшую агрессию должна быть чрезвычайно высока. В Комиссии Украина-НАТО подчеркнули, что на столе должен быть комплексный пакет сдерживания, включая болезненные санкции, — убеждена она.

По словам Стефанишиной, во время встречи она рассказала партнерам из НАТО о напряженной ситуации с безопасностью на местах.

— Россия не делает ни шага к мирному урегулированию в рамках Минского или Нормандского форматов. Наша совместная неотложная задача – обеспечить деэскалацию на украинско-российской границе, — убеждена она.

Фото: Кабмин