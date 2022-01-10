Завершились переговоры представителей Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации в Женеве. На повестке дня были так называемые “гарантии безопасности”, в рамках которых Москва выдвигала ряд ультиматумов.

Разговор высокопоставленных должностных лиц длился почти восемь часов. О чем говорили на встрече представители Америки и России – далее в материале Фактов ICTV.

Позиция США

США еще раз подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Америка заявила, что хочет отвода войск РФ от наших границ.

По мнению государственного секретаря США Энтони Блинкена, это будет свидетельствовать о готовности России к деэскалации ситуации на украинских границах. Америка не очень верит в возможность прогресса, если РФ не ослабит напряжение.

Несмотря на ультиматумы президента России Владимира Путина, США не разрешат Кремлю закрывать двери НАТО для любых стран. Президент США Джо Байден заявил, что это должны решать только государства-члены Североатлантического альянса.

В то же время Америка отметила готовность ввести болезненные санкции против России в случае нападения на Украину. Несмотря на попытки РФ перекрыть воздух, США будут поддерживать наше государство, если Москва предпримет вторжение.

Переговоры в Женеве

Россия начала активно наращивать армию на границах Украины, увеличивая количество военных и техники. Эту информацию подтвердила американская разведка, поэтому ситуация вызвала беспокойство западных стран.

РФ пыталась выдвинуть им так называемые условия для “гарантии безопасности” в Европе, которые Соединенные Штаты Америки отвергли еще до начала разговора.

Кремль потребовал, чтобы США не поддерживали вступление Украины в НАТО. Джо Байден подчеркнул, что Америка решительно отвергла ультиматумы Путина, пригрозив масштабными санкциями.