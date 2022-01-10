Прямого ответа от РФ по поводу деэскалации ситуации на границе с Украиной не было — Шерман

Российская Федерация не дала прямого ответа о готовности к деэскалации ситуации на границе с Украиной. РФ не ответила на призывы США ослабить напряжение.

Об этом заявила заместитель государственного секретаря США Венди Шерман во время телефонного брифинга в понедельник, 10 января.

– Я не думаю, что мы знаем ответ на этот вопрос, – сказала она.

Так она ответила на вопрос одного из журналистов, есть ли у них информация, которая свидетельствовала бы, что РФ хочет осуществить деэскалацию ситуацию возле границ Украины.

По мнению Шерман, РФ может доказать, что не намерена нападать на Украину. Для этого Кремль должен вернуть российских военных обратно на места дислокации.

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