Американский сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио (R-FL) представил законопроект о сдерживании авторитарных военных действий, который направлен на введение немедленных и жестких персональных санкций на президента России Владимира Путина.

Об этом сообщается на сайте сенатора.

Также в законопроекте предусматривается введение санкций и “остальную часть авторитарного руководства России”, если российские войска продолжат военное вторжение в Украину.

Отмечается, что это первая законодательная инициатива, которая предусматривает санкции на самого Путина и на секторы российской экономики, от которых зависит его личное обогащение.

— Основа любой стратегии, направленной на то, чтобы заставить Владимира Путина отступить, состоит в том, чтобы сделать последствия вторжения чрезвычайно болезненными для олигархов, поддерживающих его контроль над Россией, — сказал Рубио.

По его словам, Америка должна демонстрировать силу и решимость, а не слабость.

— Я призываю своих коллег из Сената сотрудничать со мной, чтобы принять этот законопроект, пока не стало слишком поздно, — отметил сенатор Марко Рубио.

Рубио является заместителем главы специального комитета Сената по разведке и старшим членом комитета Сената по международным отношениям.

Его законопроект предусматривает: требовать от директора национальной разведки каждые 20 дней представлять Конгрессу отчет о том, нарушила ли Российская Федерация или ее марионеточные силы нынешнюю территориальную целостность Украины.

В течение 10 дней после представления отчета президент обязан наложить следующие санкции:

Заблокировать собственность и отозвать визы Владимира Путина, премьер-министра России, министра обороны России и других российских олигархов, чьи имена значатся в отчетах в соответствии с Законом о противодействии врагам Америки от 2017 года.

Запретить операции с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, горнодобывающем и аэрокосмическом секторах российской экономики.

Ввести санкции в отношении SWIFT, если SWIFT не прекратит предоставление услуг российским банкам и компаниям, подпадающим под действие законопроекта.

Источник: сайт сенатора Марко Рубио

Фото: Marco Rubio