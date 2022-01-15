Боррель: Евросоюз определил 10 ключевых пунктов по взаимодействию с Россией

Высокий представитель Европейского союза по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что министры иностранных дел стран ЕС определили десять ключевых пунктов по взаимодействию с Российской Федерацией.

– Мы определили определенное число ключевых элементов, являющихся основой решительной объединенной позиции Европейского Союза, – заявил Боррель.

Первым таким пунктом он указал то, что ЕС исключает попытку РФ создать в Европе свои сферы влияния.

Вторым – то, что ЕС подтверждает главные принципы, которые поддерживают европейскую безопасность. Жозеп Боррель напомнил, что они определены в Хельсинкском заключительном акте, Парижской хартии, и что все страны договорились придерживаться их.

Третьим – то, что ЕС подтверждает свою солидарность со странами Восточными Европы, в частности – с Украиной. Он указал, что эти страны являются партнерами ЕС и в рамках российской угрозы необходимо поддерживать имеющиеся механизмы для мирного урегулирования конфликтов.

В качестве четвертого пункта Боррель назвал призыв к России перейти к деэскалации.

Пятым – чтобы РФ пошла на переговоры и согласилась на диалог.

– Мы снова повторяем нашу настроенность отреагировать на атаки против Украины. Любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и серьезную ответную цену. Это предусматривает ограничительные меры, которые будут приняты в координации с международными партнерами, – заявил Боррель.

Шестой пункт – координация усилий НАТО с США.

Седьмой – усиление этой координации и сотрудничества Евросоюза в рамках ОБСЕ.

Восьмым пунктом стало то, что страны-члены ЕС выразили свою готовность к участию в укреплении механизма обеспечения прозрачности и предсказуемости любой военной деятельности, а также – к созданию мер по укреплению доверия.

Девятым – то, что ЕС поддержал подготовительную работу над дополнительными санкциями, сотрудничая при этом со странами-единомышленниками.

И десятым – продолжение подготовительной работы над дополнительными санкциями, тесно сотрудничая при этом со странами-единомышленниками.

Источник: ЕП