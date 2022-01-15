США имеют 18 сценариев ответа РФ в случае вторжения в Украину — Нуланд

Соединенные Штаты подготовили 18 разных сценариев санкций на случай российского вторжения на территорию Украины.

Об этом в интервью Financial Times заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

— Я не собираюсь предварительно рассказывать о 18 разных сценариях… Я просто скажу, что наша преданность и обсуждение этой темы с союзниками могут очень быстро причинить острую боль, если Россия сделает этот (агрессивный – Ред.) шаг в любой форме, – сказала она.

Она отметила, что в наработке пакета санкций США и Европа стремятся равномерно разделить участие и создать такой пакет, для воплощения которого есть политическая воля у всех сторон.

При этом заместитель госсекретаря добавила, что США держат открытыми двери для дипломатического решения, а Белый дом продолжает работу над письменным ответом для РФ по предложенным гарантиям безопасности.

— Мы считаем, что можем снизить напряженность и достичь определенного прогресса в некоторых из этих вопросов посредством дипломатии, — подчеркнула Нуланд.

Нуланд также прокомментировала хакерскую атаку на правительственные учреждения в Украине в ночь на 14 января и отметила, что такие действия соответствуют российским сценариям, уже воплощавшимся ранее.

Санкции против РФ при вторжении в Украину

Накануне американский сенатор-республиканец Марко Рубио представил законопроект о санкциях против РФ. Так, проектом предусмотрено, что имущество и визы политической элиты России, в том числе президента РФ Владимира Путина, будут заблокированы на территории США. Эти и другие рестрикции относительно РФ, согласно проекту закона, будут требоваться от других западных партнеров Соединенных Штатов.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что развитие ситуации вокруг Украины зависит от Кремля, который должен выбрать путь эскалации и санкций или путь диалога и дипломатии.

В частности, пресс-секретарь Администрации президента США подтвердила информацию, что Россия готовит провокации для проведения нового военного вторжения на территорию Украины.